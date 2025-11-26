Al termine della partita di Champions League vinta contro il Newcastle, Benjamin Pavard, difensore dell'Olympique Marsiglia, ha parlato ai cronisti presenti nella zona mista del Vélodrome tornando sulle difficoltà incontrate nelle scorse settimane: "È vero che ho attraversato un periodo un po' difficile. Ma ho tenuto la testa bassa e ho lavorato sodo. Non è la prima volta che mi succede; ho esperienza e ho giocato per alcuni club molto importanti. Sapevo che la mia fortuna sarebbe cambiata. Sta cambiando, ma non devo lasciarmi trasportare. Sono molto contento della mia prestazione, ma soprattutto di quella della squadra. Questa è la cosa più importante".