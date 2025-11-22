La coreografia in italiano dei tifosi dell’Al-Hilal per la sfida contro l’Al-Fateh è un tributo a Simone Inzaghi, ex tecnico dell'Inter, che è entrato subito nei cuori dei sostenitori del club saudita: "Onore e passione", si legge nella coreografia effettuata nel corso di questo pomeriggio. Sono dieci i successi consecutivi dell'Al-Hilal in un percorso che continua a essere molto positivo.