Nelle scorse ore, il sito AreaNapoli.it ha riportato in esclusiva la notizia di un approccio di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, con l'agente di Mattia Zanotti, ex terzino dell'Inter oggi al Lugano in Svizzera. Notizia arrivata anche in Canton Ticino e commentata dal diretto interessato ai microfoni della RSI: "Me l’hanno detto prima - ha raccontato il 22enne prodotto del vivaio nerazzurro - non lo sapevo neanche, è una notizia che avrei anche potuto scoprire qui ora, quindi no, non ho discusso con nessuno. Del mercato non mi piace parlare e non lo farò mai più, credo, perché è una cosa che mi ha occupato troppo la testa. Ora penso solo al Lugano e a vincere la prossima partita”.

Il Lugano, sempre secondo l'emittente svizzera di lingua italiana, vorrebbe incassare circa 10 milioni dall'eventuale cessione di Zanotti, individuato come potenziale erede di Giovanni Di Lorenzo.