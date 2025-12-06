Dopo il pareggio per 1-1 contro lo Sporting Lisbona di Massimiliano Farioli, il tecnico del Benfica José Mourinho ha raccontato quello che è il suo legame con i derby e dove colloca la stracittadina della capitale portoghese nella sua classifica: "Forse ne ho giocati 100 o 200. In Inghilterra, era un derby ogni settimana. Ne ho giocati parecchi all'Inter, lo stesso a Madrid. È stata una bella partita. Cose meravigliose, gol non eccezionali, ma è stata una bella partita e competitiva".

Questo pareggio potrebbe avere un impatto sulla partita contro il Napoli?

"No. Anche il Napoli è un avversario difficile, con un allenatore che conosco bene e che prepara molto bene le sue squadre. Sarà difficile per noi. Se avrà un impatto, sarà positivo. Credo che da questa partita possano venirne solo cose positive".