Il 23 novembre del lontano 2014 Joel Obi faceva esplodere San Siro con un gol nel Derby di Milano. Un'emozione "un po’ particolare" per il nigeriano, è "sempre stato interista". Il classe '91 ricorda il momento in collegamento con Sky Sport: "Immaginate l’emozione di segnare a San Siro, da giovane, dopo aver fatto lì tutta la trafila nel settore giovanile nerazzurro. In quel momento non ho realizzato di aver segnato, poi nei giorni seguenti è stata un’emozione immensa. Non sono mai stato uno di quelli che fa gol, ma quello al derby è stata un’emozione indescrivibile".

Ad undici anni esatti di distanza arriva un altro Inter-Milan: "Per Chivu è importante, sa cosa si prova perché è stato tanto all’Inter - continua Obi -. Ci terrà tanto a vincere, anche in conferenza ha parlato delle emozioni e lui sa cosa vuol dire perché ha fatto tantissimi derby. Sta cercando di portare i giocatori e divertirsi e ad esprimersi alla massima potenza: è così che si vincono di derby, con l’adrenalina e le energie positive. C’è poco da preparare. Il Milan ha un centrocampo devastante e l'Inter si conosce un po’ di più, sarà una bella sfida".