Possibile svolta in casa Al Hilal, dove la posizione di Simone Inzaghi sarebbe in discussione dopo una sola stagione alla guida del club saudita. La dirigenza starebbe infatti valutando un nuovo cambio in panchina e avrebbe già individuato alcuni profili dall’Europa.

Secondo quanto riportato da talkSPORT, tra i principali candidati ci sarebbe Vítor Pereira, attuale allenatore del Nottingham Forest, per il quale il club saudita sarebbe pronto a presentare un’offerta economicamente molto importante.

Il tecnico portoghese, 57 anni, conosce già bene il calcio dell’Arabia Saudita, avendo allenato in passato Al Ahli e Al Shabab. Un’esperienza che potrebbe favorire un suo eventuale ritorno nel campionato saudita.

Il portoghese tratta il rinnovo con il Nottingham Forest

Arrivato al Nottingham Forest lo scorso febbraio, Pereira ha preso il posto di Sean Dyche e ha guidato la squadra alla salvezza in Premier League, chiudendo al sedicesimo posto con cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il suo percorso è stato inoltre arricchito da una serie positiva fino alla semifinale di Europa League, con dieci partite consecutive senza sconfitte.

Nonostante l’interesse dell’Al Hilal, il tecnico è attualmente in trattativa per il rinnovo con il club inglese, che avrebbe già messo sul tavolo un prolungamento dell’accordo in scadenza nel 2027. Per l'ex allenatore dell'Inter, invece, si profila una possibile conclusione anticipata dell’avventura saudita, complice una stagione senza trofei e la mancata conquista dei principali obiettivi stagionali.