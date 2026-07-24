In occasione della prima partita ufficiale del Panathinaikos, che ha visto i greci prevalere per 2-1 in casa del Paksi, Stefan de Vrij ha indossato per la prima volta la fascia da capitano dei verdi. A fine partita, il neerlandese ha espresso la sua soddisfazione: "Mi sento molto onorato. È un club bellissimo, con una grande storia. Quando ero giovane, il Panathinaikos era la squadra più famosa della Grecia. È un grande onore, ma anche una grande responsabilità. Sono pronto ad assumermela e a fare tutto il possibile per aiutare la squadra", ha sottolineato ai microfoni di NovaSports.

De Vrij ha anche rivelato di essersi messo in contatto con il suo connazionale Bart Schenkeveld, transitato da Atene, prima di accettare l'offerta del Panathinaikos: "Io e lui siamo cresciuti insieme e ho un ottimo rapporto con lui. Ha parlato molto bene del Panathinaikos. Sono molto orgoglioso di farne parte. Sono anche felice di aver esordito da titolare. È stato un buon risultato in una partita importante. Avremmo potuto fare anche meglio nel secondo tempo, ottenendo un vantaggio maggiore di 2-3 gol. Senza dubbio, questo risultato ci dà un vantaggio in vista della partita di ritorno ad Atene, ha concluso.