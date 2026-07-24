Andrea Pinamonti non intende prestare alcuna attenzione ai rumors di mercato che circolano sul suo conto, essendo completamente focalizzato sulla preparazione estiva con il Sassuolo agli ordini del neo tecnico Alberto Aquilani: "La Lazio? Sicuramente fa piacere essere accostato a grandi squadre, è motivo d'orgoglio - le parole dell'ex attaccante dell'Inter a Sky Sport -. Ma non sto dando importanza alle voci che girano perché sono concentrato sulla preparazione, come è giusto che sia in questo momento. Non so niente, penso al quotidiano, ad allenarmi per migliorare la mia condizione fisica. Poi vedremo cosa succederà il prossimo mese". 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 14:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.