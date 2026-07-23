Joao Cancelo resta uno degli obiettivi principali del Barcellona per completare il reparto difensivo di Hansi Flick, ma il suo ritorno in Catalogna dovrà ancora attendere. La trattativa con l'Al-Hilal, proprietario del cartellino del portoghese ex Inter, è bloccata da questioni fiscali legate all'ingaggio del giocatore e alla struttura economica dell'operazione.

A gennaio Inter e Barcellona si sono contese Cancelo, ma è stato poi il portoghese ad optare per la destinazione blaugrana. Come riportato dal Mundo Deportivo, Flick considera ancora oggi l'ex Inter un elemento fondamentale per il proprio progetto grazie alla sua qualità e alla capacità di ricoprire entrambe le corsie difensive.

Lo slittamento dell'affare potrebbe agevolare Alejandro Balde. Il giovane terzino spagnolo, che ha svolto l'intera preparazione estiva, avrà infatti l'opportunità di convincere Flick e conquistare stabilmente una maglia da titolare sulla fascia sinistra in attesa dell'eventuale ritorno di Cancelo.