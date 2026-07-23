Roberto Carlos e Ronaldo si preparano a iniziare una nuova avventura nel mondo del calcio, questa volta da dirigenti. I due ex campioni brasiliani sono vicini all'acquisto dell'Inter de Limeira, attuale capolista della Serie C brasiliana, insieme ad altri investitori internazionali.

Il progetto

A confermarlo è stato lo stesso Roberto Carlos in un'intervista a Globo, spiegando che il progetto coinvolge anche un imprenditore italiano, un investitore africano e uno arabo. L'obiettivo è rilanciare il calcio regionale, investendo nella crescita strutturale del club e nella valorizzazione dei giovani talenti, affinché possa continuare a formare calciatori per la nazionale brasiliana.

Per Ronaldo non si tratta della prima esperienza da proprietario di un club, dopo le precedenti avventure con il Cruzeiro in Brasile e il Real Valladolid in Spagna. Il nuovo investimento punta a garantire uno sviluppo sostenibile dell'Inter de Limeira nel lungo periodo.