Il futuro di Joaquin Correa potrebbe essere nuovamente all’Estudiantes. Secondo fonti vicine al giocatore, l’ex attaccante dell’Inter avrebbe deciso di tornare nel club in cui ha mosso i primi passi nel calcio professionistico, anche a causa del poco spazio trovato al Botafogo. Correa avrebbe già comunicato la propria volontà a Juan Sebastián Verón, aprendo così concretamente alla possibilità di un ritorno in Argentina.

La Libertadores può spingere l’operazione

A 31 anni, l’attaccante considera questo il momento giusto per iniziare una nuova fase della propria carriera. Tra le motivazioni ci sarebbe anche la possibilità di disputare la Copa Libertadores, competizione nella quale l’Estudiantes affronterà l’Universidad Católica negli ottavi di finale. I primi contatti risalirebbero al periodo del Mondiale negli Stati Uniti, quando Verón e Correa avrebbero avuto modo di incontrarsi e discutere direttamente della possibilità di riportare il giocatore nel club che lo ha lanciato. La trattativa sembra quindi prendere sempre più consistenza, con Correa intenzionato a ritrovare continuità e centralità in un ambiente che conosce molto bene.