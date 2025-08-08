Il ritorno di Victor Osimhen al Galatasaray non sarà il preludio all'addio di Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da Milliyet, infatti, l'intenzione della dirigenza giallorossa sarebbe quella di prolungare di un paio d'anni il contratto attualmente in scadenza nel 2026, arrivando fino al 2028.

Le condizioni economiche sarebbero le stesse attuali 6 milioni di euro netti a stagione. Va ricordato che Icardi viene da una stagione in cui non ha quasi mai giocato, complice un grave infortunio dal quale sta lavorando per riprendersi.