Alexander Wehrle, presidente e amministratore delegato dello Stoccarda, ha ricevuto con orgoglio la Medaglia d'Imprenditoria del Baden-Württemberg, un premio riservato alle figure imprenditoriali più importanti dello stato tedesco. Prima di volare alla volta di Berlino, dove assisterà alla partita di Nations League tra Paesi Bassi e Germania, Wehrle ha parlato ai microfoni del Frankfurter Rundschau esprimendo dure parole nei confronti della FIFA e soprattutto del suo presidente Gianni Infantino: "Con tutto il dovuto rispetto, mi aspetto una sola cosa da Gianni Infantino: le sue dimissioni. Punto. Dalla FIFA, mi aspetto poi un processo trasparente, equo e mirato per riallineare non solo la carica di presidente, ma l'intera leadership dell'organo di governo mondiale, ai valori del calcio. E mi aspetto che la FIFA rafforzi il suo ruolo di ente regolatore e organizzatore, anziché agire come concorrente commerciale delle leghe nazionali e delle federazioni continentali".

Uli Hoeneß ha recentemente criticato il VfB Stoccarda, affermando che il club deve mostrare più dinamismo e assumersi più rischi per competere ai massimi livelli. Ha ragione nel ritenere che si potrebbe ottenere ancora di più dalla regione economica di Stoccarda?

"Uli Hoeneß è e rimane un allenatore leggendario nel calcio tedesco, che ha avuto un profondo impatto sulla Bundesliga. Tuttavia, non riesco a comprendere queste affermazioni. Non abbiamo ceduto un solo titolare in questa sessione di mercato. Al contrario, abbiamo mantenuto la squadra unita, investito significativamente nella rosa e, allo stesso tempo, esaudito il desiderio di tutti i tifosi del VfB integrando finalmente in squadra un talento cresciuto nel vivaio, Dennis Seimen, un giocatore che può essere il nostro numero uno per gli anni a venire. Non so quanti altri rischi avremmo potuto correre. E in secondo luogo: non abbiamo mai dichiarato, né internamente né esternamente, che la qualificazione alla Champions League sia assolutamente necessaria".