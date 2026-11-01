Perde terreno il Feyenoord in vetta all'Eredivisie. A Rotterdam, dove l'Inter giocherà la quarta partita della League Phase di Champions League martedì, i capolisti vengono inchiodati sul pareggio (1-1) dal Fortuna Sittard. Al vantaggio di Luciano Valente ha risposto a 4 minuti dal 90esimo Shiloh Zand.

Il Feyenoord ora ha un solo punto di vantaggio sull'Ajax e 2 sul PSV Eindhoven che hanno sconfitto rispettivamente AZ Alkmaar (1-0) e Willem II (7-0).

Sezione: Eurorivali / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 01:04
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.