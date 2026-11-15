Martina Rosucci ha riassunto a parole il significato della vittoria conquistata oggi dalla Juventus Women, corsara al Breda, dove è stata capace di battere l'Inter Women con tre gol segnati tra 89' e 93' dopo essere stata in svantaggio di due gol dal 74': "Sono veramente contenta e orgogliosa delle mie compagne e di tutta la squadra perché non era facile. Abbiamo attraversato un momento difficile, siamo riuscite a rialzarci, poi abbiamo subito una brutta sconfitta in Champions League e non è mai semplice reagire immediatamente. Oggi abbiamo battuto una squadra fortissima, disputando secondo me un primo tempo straordinario, anche se non siamo riuscite a concretizzare le occasioni create. Poi siamo andate sotto, ma abbiamo trovato la forza di reagire. Voglio dire soltanto una cosa: siamo vive!".

"Questa squadra deve credere in sé stessa, nella propria identità e nella capacità di tirare fuori qualcosa in più soprattutto nei momenti difficili - ha aggiunto la capitana delle bianconere ai canali ufficiali del club -. Oggi ci siamo riuscite e questo significa che abbiamo queste qualità dentro di noi. Una vittoria del genere ti fa capire che anche quando tutto sembra complicato, se continui a crederci puoi cambiare le cose. Bastano davvero pochi minuti, lo abbiamo dimostrato oggi. In altre partite ci siamo un po' paralizzate di fronte alle difficoltà, invece questa rimonta ci insegna che basta un episodio, una giocata individuale, qualcuno che riesce a dare qualcosa in più per cambiare completamente una partita. Il calcio può cambiare da un minuto all'altro".