L'Inter butta un occhio in Germania e osserva interessata i rusultati di Borussia Dortmund e Stoccarda, entrambe sulla lista delle prossime avversarie dei nerazzurri nel corso del cammino interista in Champions League. Da un lato, i gialloneri hanno vinto non senza patemi contro l'Elversberg per 2-1 riagganciando il Bayern Monaco in testa alla classifica di Bundesliga (decisiva la doppietta di Nmecha che vanifica la rete di Futkeu, ndr); dall'altro, i Sassoni hanno piegato di misura il Werder Brema con una rete di Mittelstadt riavvicinandosi alla zona utile per la qualificazione alle coppe europee.