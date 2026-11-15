Un brutto pomeriggio per l'Inter Women. Un pomeriggio che, a dire il vero, era iniziato per il verso giusto nel derby d'Italia contro la Juventus. Dopo un primo tempo a reti bianche, il gol di Raphino aveva portato avanti le nerazzurre. Ancora la calciatrice haitiana al 74' ha bissato il vantaggio, raddoppiando. Poi è arrivata la veemente reazione bianconera. A cavallo tra l'89esimo e il 93esimo arrivano le tre reti della Juve: Sarriegi accorcia, Chiba pareggia i conti e Redondo fa gioire la Juventus. Amarezza assoluta per l'Inter Women.