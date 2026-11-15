Il grande lavoro del c.t. Roberto Mancini ha permesso al calcio italiano di valorizzare moltissimi giovani calciatori pronti a prendersi la scena e a raccogliere l'eredità di molti calciatori che, tra qualche anno, chiuderanno il proprio cerchio con la Nazionale. Tra i giovani presi d'esempio da La Repubblica per elogiare il lavoro dell'allenatore jesino c'è ovviamente Pio Esposito: "I risultati inaspettatamente squillanti stanno paradossalmente rallentando la svolta ipergiovanilista degli inizi. Chi si doveva prendere il posto se l’è preso (i ventiduenni Kayode e Scalvini, il ventitreenne Doumbia che oggi rimpiazzerà Frattesi, il ventunenne Pio Esposito), gli altri ragazzini (Palma, Liberali, Cisse, Koleosho, Romano, Pisilli, Ahanor) adesso hanno l’obiettivo di consolidarsi nel gruppo e sfruttare le occasioni che verranno".