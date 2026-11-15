La sconfitta subita a San Siro dalla nazionale francese per mano dell'Italia ha fatto emergere diverse criticità in seno alla squadra di Zinedine Zidane, soprattutto per quanto riguarda la situazione dei terzini. Un problema che, secondo Léo Dubois, ex laterale che ha totalizzato 13 presenze con i Bleus, non è irrisolvibile, ma richiede molta pazienza: "Credo che giovedì sia emersa una questione importante: Malo Gusto ha giocato pochissimo dall'inizio della stagione con il club, ed è sempre molto difficile essere schierati titolari in nazionale in una partita così delicata e complessa contro un avversario di valore - ha spiegato a RMC Sport -. Non ne sono affatto sorpreso; visto il suo scarso minutaggio stagionale, è comprensibile che abbia fatto fatica a entrare nel ritmo di una gara del genere. Inoltre, abbiamo diversi terzini infortunati che, a mio avviso, sono giocatori di ottimo livello. È un tema di cui si discute da tempo, ma in realtà credo che la Francia disponga di ottimi terzini, anche se forse non ce ne rendiamo sempre conto".

Dubois prosegue il suo ragionamento passando in rassegna i giocatori convocati da Zinedine Zidane per ricoprire questo ruolo: "A destra, ritengo che Koundé e Kalulu formino una coppia solida, con un titolare di valore e un'alternativa all'altezza. Purtroppo, al momento sono entrambi infortunati. Personalmente, apprezzo molto il profilo di Koundé. Per quanto riguarda la fascia sinistra, invece, è necessario concedere tempo ai giocatori: Truffert, a mio avviso, ha mostrato un'ottima crescita da quando è arrivato in Inghilterra, anche se non so se possa diventare un titolare fisso della Nazionale. Bisogna comunque concedergli il tempo necessario per inserirsi. Per quanto riguarda Diouf, invece, al momento ho meno certezze, anche perché non è il suo ruolo ideale; staremo a vedere. Certo, negli ultimi anni eravamo abituati ad avere dei terzini – specialmente a sinistra – di grande livello: si pensi a Theo Hernandez: appena arrivato, si è imposto subito grazie alle sue reali qualità".