Fabio Lupo, direttore sportivo, ha elogiato Pio Esposito sulle frequenze di Radio TuttoNapoli: "Pio Esposito ha una grande qualità: la capacità di migliorarsi stagione dopo stagione. È passato dall'essere un ragazzo promettente nel settore giovanile dell'Inter a diventare protagonista con lo Spezia, facendo un salto di qualità che pochi si aspettavano. Anche quando sembrava destinato a un altro prestito, è rimasto all'Inter e ha dimostrato di essere all'altezza".