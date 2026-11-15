L'Inter investe sul futuro partendo da Appiano Gentile. Il club nerazzurro ha avviato un importante progetto di riqualificazione della Pinetina, destinato a trasformare il centro sportivo in una struttura più moderna e funzionale alle esigenze della prima squadra e dell'Under 23. L'investimento previsto dalla proprietà ammonta a circa 100 milioni di euro, con lavori iniziati la scorsa estate e una conclusione programmata nell'arco di due anni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, una parte degli interventi è già stata completata. In particolare, è stato ultimato un nuovo edificio tecnologicamente avanzato dedicato alla prima squadra, mentre nelle prossime fasi si procederà al miglioramento di ulteriori strutture utilizzate quotidianamente dai calciatori. Tra le novità figurano il rinnovamento dello spogliatoio principale e il potenziamento degli spazi destinati al recupero fisico, con una piscina riabilitativa e un'area benessere dotata di vasche, sauna e bagno turco.

Nuovo centro per l'Under 23 e un quinto campo di allenamento

Il progetto non riguarda soltanto la squadra allenata da Cristian Chivu. Una parte significativa degli investimenti sarà infatti destinata all'Under 23, che potrà disporre di un edificio dedicato e di strutture specifiche per le proprie attività. È prevista anche la realizzazione di un quinto campo di allenamento, pensato proprio per la seconda squadra, oltre alla riqualificazione dei terreni di gioco già presenti all'interno del centro sportivo. Un intervento che consentirà di organizzare in maniera più efficiente il lavoro delle diverse formazioni, ampliando gli spazi a disposizione degli staff tecnici.

Tecnologia e analisi video: le altre novità della Pinetina

Tra gli aspetti centrali della ristrutturazione c'è anche l'innovazione tecnologica. Il piano comprende infatti la creazione di un hub specializzato nell'analisi dei dati e dei video, uno spazio destinato a supportare la preparazione delle partite e lo studio delle prestazioni. La riqualificazione interesserà inoltre le aree riservate alla comunicazione, con la costruzione di nuovi ambienti dedicati ai media. L'obiettivo della proprietà è migliorare complessivamente le infrastrutture del club, intervenendo tanto sugli aspetti sportivi quanto su quelli organizzativi. La trasformazione di Appiano Gentile rappresenta così uno degli investimenti infrastrutturali più importanti programmati dall'Inter, con l'intenzione di mettere a disposizione della prima squadra e del settore di sviluppo strutture più avanzate per gli allenamenti, il recupero e l'analisi delle prestazioni.