L'ex calciatore della Roma, Diego Perotti, ha parlato a TuttoSport della lotta al vertice, credendo nella formazione di Gasperini: “I giallorossi stanno andando molto bene, Paulo e Mati fanno la differenza con le loro giocate, sono due grandissimi calciatori. L'inizio di campionato della Roma è stato pazzesco, sono ancora imbattuti e giocano alla grande”. Ancora Perotti: “Sono fiducioso sul fatto che possano farcela a vincere il campionato e penso che diranno la loro anche in Champions”.