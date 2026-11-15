Un merito cruciale per lo sviluppo di quella che è poi diventata la rispettabilissima carriera di Federico Dimarco è da riconoscere anche a Roberto Mancini, suo attuale c.t. in Nazionale ma anche l'allenatore che nei lontani anni bui della banter era dell'Inter gli regalò l'esordio tra i professionisti. A ricordare l'excursus del classe 1997 e lo sviluppo del suo rapporto con il tecnico jesino è il quotidiano Il Giorno: "È l’allenatore che lo ha lanciato in prima squadra all’Inter, un diciassettenne di belle speranze in Europa League a Baku, negli anni bui lontani dagli scintillii della Champions. Otto anni e svariati prestiti dopo, nel classico girovagare di chi deve farsi le ossa, i due si sono ritrovati una prima volta nel 2022. Mancini da commissario tecnico e Dimarco tornato all’ovile in pianta stabile, nella squadra che lo ha forgiato a Interello, quella per cui tifa fin da piccolo [...]. Un piccolo infortunio lo ha estromesso dalle partite dell’Italia di settembre-ottobre, nel frattempo Carlos Augusto è esploso e Chivu ha dovuto lavorare su una convivenza tra i due nel club, mentre la nazionale del Mancini bis si sta modellando su un 4-3-3 nel quale Calafiori è il laterale basso, con la conseguenza che gli spazi rischiano di restringersi. È qui che Mancini ha tirato fuori il coniglio dal cilindro: Dimarco parte in panchina contro la Francia, ma subentra da esterno alto, al posto di Cambiaghi. Un minuto dopo l’ingresso in campo l’interista pesca un assist chirurgico e fondamentale".