Sembrava essere il pareggio il risultato più giusto nel derby di Milano della categoria U16. Una sfida che si è giocata sul filo dell'equilibrio. Un equilibrio che si è spezzato nel finale di gara, al minuto 94', con Santopaolo che ha segnato la rete decisiva permettendo al Milan di conquistare i tre punti e di restare in vetta alla classifica del raggruppamento.

Sezione: Giovanili / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 23:10
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione