Sembrava essere il pareggio il risultato più giusto nel derby di Milano della categoria U16. Una sfida che si è giocata sul filo dell'equilibrio. Un equilibrio che si è spezzato nel finale di gara, al minuto 94', con Santopaolo che ha segnato la rete decisiva permettendo al Milan di conquistare i tre punti e di restare in vetta alla classifica del raggruppamento.