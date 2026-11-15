Una delle maglie storiche dell'Inter potrebbe tornare in vendita nel 2027. Nike starebbe infatti lavorando alla riedizione di una divisa del passato nerazzurro, con l'obiettivo di riportare sul mercato un modello legato alla storia del club. L'indiscrezione arriva da Footy Headlines, portale specializzato nelle anticipazioni delle nuove divise da calcio. Al momento, però, resta un'incognita fondamentale: non è ancora noto quale maglia verrà riproposta. Il progetto riguarderebbe un'edizione remake, ma non sono emersi dettagli sul design scelto né sulle caratteristiche della nuova versione.

Le possibilità non mancano. La collaborazione tra Inter e Nike, iniziata nel 1998, ha prodotto diverse divise rimaste nella memoria dei tifosi, dalle prime maglie della partnership fino ai modelli più particolari degli anni Duemila.

Dalla divisa arancione alla maglia del Triplete: le possibili scelte

Tra i modelli che potrebbero prestarsi a una riedizione figurano la terza maglia del 1998-99, quella arancione della stagione 2000-01 e la seconda divisa del 2002-03, riconoscibile per la fascia diagonale nerazzurra. Un'altra possibilità riguarda la terza maglia del 2004-05, realizzata durante il periodo della linea Total 90. Si tratta, naturalmente, soltanto di ipotesi: Footy Headlines non ha ancora fornito indicazioni che permettano di restringere la scelta a uno di questi modelli. Una suggestione particolarmente significativa per i tifosi sarebbe il ritorno della maglia della stagione 2009-10, indossata dall'Inter di José Mourinho nell'anno del Triplete. Quella divisa accompagnò i nerazzurri alla conquista di Scudetto, Coppa Italia e Champions League, entrando nella storia insieme ai protagonisti di quella squadra, da Javier Zanetti a Diego Milito e Wesley Sneijder. Una sua riproposizione avrebbe un evidente richiamo per i sostenitori interisti, ma non esistono al momento conferme che Nike abbia scelto proprio il modello del 2010.