Un maxischermo a bordo campo per studiare movimenti, correggere errori e rendere più immediato il lavoro tattico. È una delle novità introdotte ad Appiano Gentile, dove l'Inter sta portando avanti un importante progetto di rinnovamento delle proprie strutture. Uno strumento che potrebbe diventare parte integrante degli allenamenti di Cristian Chivu, seguendo un metodo già adottato da Luis Enrique al ParisSaint-Germain e diffuso da tempo nel football americano.

Come racconta Tuttosport, il nuovo dispositivo è stato installato lungo uno dei lati del campo esterno della Pinetina, di fronte alla tribunetta utilizzata per ospitare giornalisti e sponsor. La sua funzione sarà quella di supportare il lavoro dello staff tecnico attraverso immagini e indicazioni visive, consentendo ai giocatori di assimilare più rapidamente le richieste dell'allenatore. Il modello di riferimento è quello del PSG di Luis Enrique, che utilizza un grande schermo nel centro sportivo di Poissy per mostrare schemi, posizionamenti e movimenti prima delle esercitazioni. Una sorta di lavagna tattica digitale, attraverso la quale il tecnico spagnolo traduce direttamente sul campo le proprie indicazioni.

Chivu e la passione per la NFL: oggi a Monaco per Lions-Patriots

L'attenzione per questo tipo di strumenti trova un possibile collegamento anche nella passione di Chivu per il football americano. Il tecnico nerazzurro è infatti un grande appassionato della NFL e oggi sarà a Monaco di Baviera, ospite della lega statunitense per assistere alla partita tra Detroit Lions e New England Patriots all'Allianz Arena. Non è la prima esperienza del genere: già lo scorso anno aveva raggiunto Madrid per seguire dal vivo la sfida tra Washington Commanders e Miami Dolphins al Bernabeu. Nel football americano, l'analisi delle immagini rappresenta una componente fondamentale della preparazione. Diverse franchigie utilizzano grandi schermi accanto ai campi di allenamento per rivedere immediatamente gli schemi eseguiti, individuare gli errori e intervenire senza interrompere a lungo il lavoro pratico. Un approccio che può offrire spunti anche nel calcio, soprattutto per un allenatore attento all'organizzazione collettiva e ai dettagli dei movimenti.

La Pinetina cambia volto: investimento da 100 milioni di euro

L'installazione del maxischermo rientra nel più ampio progetto di riqualificazione del centro sportivo nerazzurro, avviato la scorsa estate e destinato a completarsi nell'arco di circa due anni. La proprietà ha previsto un investimento complessivo di 100 milioni di euro, con l'obiettivo di modernizzare le strutture e migliorare le condizioni di lavoro della prima squadra e dell'Under 23. Tra gli interventi figura il completamento di un nuovo edificio tecnologicamente avanzato destinato alla prima squadra. Sono inoltre previsti il rinnovamento dello spogliatoio principale, il potenziamento dell'area dedicata al recupero fisico, con piscina riabilitativa e spazi per il benessere, e la realizzazione di un centro specializzato nell'analisi dei dati e dei video. Il progetto comprende anche una struttura riservata all'Under 23, una nuova area per i media, la riqualificazione dei terreni esistenti e la costruzione di un quinto campo di allenamento. Il maxischermo rappresenta quindi uno dei primi segnali visibili della trasformazione di Appiano Gentile. Un investimento che affianca l'innovazione tecnologica al lavoro quotidiano dello staff, con l'obiettivo di mettere a disposizione di Chivu strumenti sempre più avanzati per la preparazione della squadra.