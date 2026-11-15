Evitare possibile retrocessione in Lega C. Cercare di salvare la panchina del suo CT. Onorare comunque la fascia da capitano. Sono queste le motivazioni che al momento spingono Piotr Zielinski verso la convocazione per la partita di martedì contro la Svezia. Il centrocampista dell’Inter, vice capitano della Polonia, è troppo importante nel gioco della sua Nazionale, motivo per cui il CT Orban, a serio rischio esonero, spera di poter contare sul suo numero 10.

Rischio onta

Ma c’è di più. Qualora la Romania battesse la Bosnia e la Polonia non facesse lo stesso contro la Svezia, i biancorossi retrocederebbero in Lega C, un’onta sportiva non di poco conto per una selezione che nella precedente edizione di Nations puntava alla Lega A (e invece, a causa della sconfitta interna con la Scozia, venne retrocessa in B).

Unica condizione

"Gli fa male la pianta del piede, il che disturba molto e provoca grande disagio. Anche se non mi piace questa parola nel contesto del calcio, perché il calcio fa male, e lo sport professionistico è legato al dolore. A volte bisogna semplicemente giocare nonostante qualche problema", le parole di Orban a Bucarest dopo la sconfitta con i padroni di casa che specificano ancora di più l’importanza di Zielinski nello scacchiere polacco. Insomma, solo se il problema dovesse persistere o peggiorare in modo significativo, Piotr verrà mandato a casa. Altrimenti tutto fa supporre che giochi a Breslavia contro la Svezia. Per se stesso, il lavoro del suo CT e il benessere sportivo di una nazione intera.