A gennaio sarà avversaria dell'Inter in Champions a San Siro, ora sta proseguendo il cammino dello Slovan Bratislava in campionato. Non senza difficoltà, visto che la capolista Streda può prendere ancora di più il largo. Lo Slovan ha pareggiato oggi 2-2 in casa contro il Trencin: vantaggio ospite di Ansah, pari casalingo con Gajdos. Quando al minuto 83 segna Sporar, sembra che lo Slovan possa esultare, ma non è così perché la gioia viene strozzata dalla rete di Poom a due giri dal novantesimo.