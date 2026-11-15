Hakan Calhanoglu continua a essere uno dei protagonisti del mercato, con il futuro all'Inter ancora da definire e la Juventus che osserva con interesse. A parlare del centrocampista turco è Massimiliano Mirabelli, attuale direttore sportivo del Padova ed ex dirigente del Milan, che nell'estate del 2017 lo portò in rossonero dal Bayer Leverkusen. Intervistato da Tuttosport, Mirabelli ha ripercorso le tappe di quell'operazione, considerata ancora oggi una delle intuizioni più importanti della sua carriera. "L'affare Calhanoglu. Senza alcun dubbio, la scommessa più bella e vincente della mia carriera. Parliamo di quello che, per me, resta ad oggi il centrocampista più completo d'Europa.

Ha qualità incredibili, fuori dal comune", ha dichiarato. Il dirigente ha ricordato di aver iniziato a seguire il turco già durante la sua esperienza da osservatore dell'Inter, quando il giocatore militava nel Bayer Leverkusen. Il trasferimento non si concretizzò a causa delle vicende legate a un precedente doppio tesseramento, che portarono alla sua squalifica. "Lo volli a tutti i costi al Milan anche se non giocava da un anno ed era, di fatto, finito fuori dai radar. Fui criticato tantissimo", ha raccontato Mirabelli, convinto fin dall'inizio delle potenzialità del centrocampista.

Dal Milan all'Inter, Mirabelli: "Aveva tutte le qualità per diventare un grande regista"

Un altro passaggio dell'intervista riguarda l'evoluzione tattica di Calhanoglu, arrivato in Italia senza una collocazione definitiva. Mirabelli ha spiegato di aver discusso a lungo con Vincenzo Montella e Gennaro Gattuso per individuare il ruolo più adatto al turco, utilizzato inizialmente soprattutto sulla fascia sinistra per sfruttarne il tiro e la capacità di accentrarsi. "Per me era chiaro che avesse tutti i requisiti per diventare un grandissimo regista. Quando lo suggerii a chi di dovere mi diedero del pazzo...", ha ricordato. Una previsione che ha trovato conferma soprattutto nell'esperienza all'Inter, dove Calhanoglu è diventato un riferimento della costruzione del gioco e uno dei centrocampisti più importanti della squadra nerazzurra. Mirabelli non ha nascosto il proprio disappunto per il successivo trasferimento a parametro zero dal Milan all'Inter. Interpellato su quella decisione, ha risposto senza mezzi termini: "Non mi ci faccia pensare... Una roba indicibile, da non credere".

"Calha può fare la differenza fino a 40 anni"

Il futuro del turco resta uno dei temi aperti in casa Inter. Il contratto scadrà a giugno 2027 e, mentre i nerazzurri lavorano per trovare un'intesa sul rinnovo, la Juventus segue gli sviluppi della situazione. Mirabelli, da parte sua, non ha dubbi sull'utilità che Calhanoglu potrebbe avere per la squadra di Luciano Spalletti. "Al mio amico Carnevali, con lui la Juve è in ottime mani, direi di prenderlo subito, senza pensarci un secondo. Sarebbe un affare clamoroso per la Juve come per lo stesso Calhanoglu. Ai bianconeri manca un calciatore dalle sue caratteristiche", ha affermato.

Nemmeno l'età rappresenterebbe un ostacolo secondo l'ex dirigente rossonero, convinto che le qualità tecniche e la visione di gioco del centrocampista possano garantirgli ancora diverse stagioni ad alto livello. "Per le qualità che ha può giocare e continuare a fare la differenza fino a 40 anni. Col passare degli anni acquisisce sempre più consapevolezza", ha aggiunto.