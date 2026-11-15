In un certo senso, tra i due erano legati da un filo sottile: il debutto in Serie A di Giulio Donati, difensore di scuola Inter, avvenne con la maglia del Lecce il 29 agosto 2010 a San Siro, contro il Milan dove all'epoca militava Ronaldinho che il terzino versiliano dovette marcare. A distanza di oltre 16 anni, i due destini si sono uniti in quel di Ravenna, dove i due si sono ritrovati compagni di squadra nella compagine romagnola questa sera, nel match del tanto atteso ritorno in campo del brasiliano in Serie C nel derby contro il Forlì. E manco a dirlo, i due sono stati protagonisti della rete del vantaggio della squadra di Andrea Mandorlini: azione innescata dall'ex rossonero, palla a Lorenzo Lonardi che appoggia a Donati bravo a trovare la traiettoria giusta e fulminare con un gran tiro dalla distanza il portiere forlivese Luca Martelli. Il Ravenna si è aggiudicato poi la sfida per 2-0, col raddoppio di Simone Rabbi.

A fine gara, Donati ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "L'abbraccio di Ronaldinho è stato bellissimo. Si vede la gioia che ha il ragazzo, anche nella partita meno sentita che ha giocato in carriera era il più felice di tutti. E direi che mi ha ispirato bene... Un campione è per sempre, ha ancora una qualità incredibile e non ci sta a fare brutte figure. Ricordo che quando esordii in Serie A mi fece girare la testa, averlo come compagno rende tutto più facile. Potrò raccontare a mia figlia di aver giocato con lui".