Nei giorni scorsi, nell'ambito dell'edizione 2026 dei SFS Awards, la rassegna che celebra e premia i protagonisti della Football Industry internazionale, è arrivato anche un riconoscimento per l'Inter, che ha ricevuto il premio di Best Format and Football Community. Sono state premiate l'esperienza visiva e la capacità di coinvolgimento sublimate nel movie 'Solo Noi', il progetto con cui il club nerazzurro ha celebrato il doppio trionfo campionato-Coppa Italia della scorsa stagione, raccontando la propria community in modo autentico. Il riconoscimento è stato ritirato da Stefano Perazzo, Senior Head of Media House & Digital Marketing dell'FC Internazionale Milano.