Hakan Calhanoglu non ha intenzione di chiudere il suo capitolo all'Inter. Anzi, sarebbe pronto a compiere un sacrificio economico pur di continuare a vestire la maglia nerazzurra. È questo il segnale più importante arrivato nelle ultime settimane alla dirigenza, alle prese con una trattativa che presenta ancora diversi ostacoli, ma che adesso sembra avere basi più solide. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il centrocampista turco avrebbe fatto sapere attraverso il proprio entourage di considerare Milano la sua prima scelta anche per il futuro. Una posizione tutt'altro che scontata, considerando il contratto in scadenza a giugno 2027 e gli interessamenti che potrebbero arrivare dall'estero. Calhanoglu, però, non sembra avere fretta di cambiare aria. Nella città in cui vive ormai dal 2017 ha trovato un equilibrio personale e professionale, oltre a un ruolo centrale nel progetto tecnico di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, dal canto suo, non vorrebbe perdere il giocatore al quale affida la gestione del centrocampo e i tempi della manovra.
Il nodo economico: Calhanoglu disposto a guadagnare meno, si ragiona sui bonus
La vera novità riguarda lo stipendio. Dopo una fase di distanza tra le parti, Calhanoglu avrebbe aperto alla possibilità di ridurre l'attuale ingaggio, vicino ai 6 milioni di euro netti a stagione. Un passo significativo, che potrebbe facilitare il lavoro di Giuseppe Marotta e Dario Baccin nel confronto con la proprietà. L'Inter vuole infatti mantenere sotto controllo il costo della rosa, senza rinunciare a uno dei suoi giocatori più importanti. Tra le soluzioni sul tavolo ci sarebbe quella di distribuire il costo complessivo dell'accordo su una durata maggiore, accompagnando la parte fissa con bonus legati ai risultati sportivi. La società vorrebbe premiare in particolare gli obiettivi raggiunti nelle competizioni internazionali, collegando una quota della remunerazione al rendimento della squadra. Non si tratta ancora di un'intesa raggiunta: durata, cifre e condizioni dovranno essere approfondite nei prossimi incontri con l'entourage del giocatore. La disponibilità del turco, tuttavia, rappresenta un punto di partenza che nelle scorse settimane appariva meno scontato.
Prima Carlos Augusto, poi Calhanoglu: l'Inter accelera sui rinnovi
La dirigenza ha intanto stabilito un ordine di priorità. Il primo dossier da chiudere è quello di Carlos Augusto, ormai vicino a raggiungere un accordo per il prolungamento. La firma del brasiliano potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, liberando spazio per concentrarsi sulla situazione del regista. I colloqui con il procuratore di Calhanoglu sono già cominciati e proseguiranno a breve. L'obiettivo è arrivare entro gennaio a una definizione della trattativa, chiarendo se esistano le condizioni economiche per proseguire insieme. Per il centrocampista, che si avvicina ai 33 anni, la prossima firma potrebbe rappresentare l'ultimo contratto di grande peso della carriera. Una scelta da valutare con attenzione, nella quale la componente economica dovrà conciliarsi con il desiderio di restare protagonista in nerazzurro. Solo successivamente, con l'avvicinarsi della primavera, il club comincerà ad affrontare le situazioni dei giocatori in scadenza nel 2028.
Autore: Ludovica Ferrante
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