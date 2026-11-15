Roberto Donadoni, intervistato da Sportitalia, ha mostrato amarezza per l'addio di Milan e Inter da San Siro: "Devo essere onesto e sincero, mi fa un po' di tristezza. Credo che lo stadio di San Siro sia uno stadio ormai riconoscibile e conosciuto in tutto il mondo. Quando si parla di calcio si parla di Italia e San Siro credo che sia un po' nella memoria di tutti. E il fatto che non ci sarà più questo monumento mi mette un po' di tristezza, però insomma i tempi sono questi e quindi bisogna sapersi adeguare". Le parole riprese da MilanNews.