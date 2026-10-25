Quarta vittoria consecutiva per il Liverpool, avversario dell'Inter in Champions League. I Reds si rilanciano in campionato battendo 2-0 il Brighton grazie all'autogol di Groß e Isak. Il Feyenoord invece mantiene la vetta del campionato olandese, pareggiando 1-1 in casa del Psv

Sezione: Eurorivali / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 22:12
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.