La doppietta contro la Francia ha acceso ulteriormente i riflettori su Francesco Pio Esposito, protagonista della vittoria dell'Italia a San Siro. Il giovane attaccante dell'Inter continua a raccogliere consensi anche tra gli ex calciatori, tra cui Vincenzo Scifo, ex centrocampista nerazzurro e della Nazionale belga, che ne ha elogiato le qualità in un'intervista al Corriere dello Sport. "Mi piace perché è molto intelligente, sa quello che deve fare con e senza il pallone, aiuta la squadra a salire e in area c'è sempre. Mette in difficoltà i difensori perché ha la giusta mentalità", ha spiegato Scifo. Un giudizio che premia soprattutto la completezza del centravanti, capace di rendersi pericoloso sotto porta ma anche di partecipare alla manovra e favorire il gioco dei compagni. Caratteristiche che stanno accompagnando la crescita del classe 2005, sempre più importante per la Nazionale di Roberto Mancini.

Scifo elogia Mancini: "L'Italia è migliorata tanto, il Belgio dovrà fare attenzione"

L'ex centrocampista di Inter e Torino si è poi soffermato sulla sfida di Nations League tra Belgio e Italia, sottolineando i progressi compiuti dagli azzurri dopo il primo confronto tra le due nazionali. "È difficile per il Belgio perché l'Italia sta crescendo bene e, vedendo le partite che ha giocato dopo l'esordio in Nations contro di noi, è migliorata tanto. Adesso è una squadra che capisce bene i momenti del match e i punti di forza dell'avversario. Mancini sta facendo un lavoro molto interessante e gestisce bene il gruppo", ha dichiarato.

Scifo ha quindi espresso apprezzamento per il commissario tecnico, evidenziandone l'esperienza, il carisma e la capacità di valorizzare i giovani. "A me Mancini è sempre piaciuto e quando è stato scelto ho pensato che avrebbe fatto bene. Conosceva l'ambiente della Nazionale, ha carisma, in carriera ha vinto ed è bravo a lanciare i giovani", ha aggiunto.