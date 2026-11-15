Il futuro immediato di John Stones passa dalle prossime settimane. Dopo aver superato l'infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi due mesi, il difensore inglese è tornato a disposizione di Cristian Chivu, ma deve ancora dimostrare di poter garantire continuità e affidabilità all'Inter. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro vuole concedere all'ex Manchester City il tempo necessario per ritrovare la condizione, prima di prendere eventuali decisioni sul mercato. Le prossime partite rappresenteranno quindi un banco di prova importante, soprattutto per valutare la sua tenuta fisica. Finora il contributo di Stones è stato limitato: appena 99 minuti in campionato e 44 in Champions League. Il difensore si era fermato il 14 settembre contro l'Udinese, quando un problema muscolare lo aveva costretto a lasciare il campo. Da allora il recupero è proceduto gradualmente, fino al ritorno tra i convocati contro il Como, partita nella quale è rimasto in panchina.

Mercato di gennaio legato a Stones: decisive le prossime settimane

Chivu conta sull'esperienza e sulla leadership dell'inglese per rafforzare un reparto che, nelle ultime gare, ha ritrovato solidità grazie anche alle prestazioni di Bastoni, Akanji e Bisseck. L'allenatore vorrebbe poter utilizzare Stones con maggiore continuità, sfruttandone le qualità nella costruzione del gioco e l'abitudine alle partite di alto livello. Prima, però, sarà necessario verificare che il difensore abbia definitivamente superato i problemi fisici.bIl prossimo mese sarà decisivo anche per le strategie della dirigenza. Se Stones riuscirà a garantire prestazioni convincenti e continuità, l'Inter potrebbe confermare l'attuale composizione del reparto. In caso contrario, il club valuterà la possibilità di anticipare a gennaio l'acquisto di un nuovo centrale. La priorità resta comunque recuperare pienamente l'ex Manchester City, arrivato in estate proprio per aggiungere esperienza e qualità alla difesa nerazzurra. Stones ha ora l'occasione di dimostrare di poter diventare una risorsa importante per Chivu, evitando che la società debba cercare nuove soluzioni sul mercato.