Marcus Thuram è stato scelto dai tifosi dell'Inter come 'Betsson Sport Player of the Month' nerazzurro di ottobre nel sondaggio lanciato dal club sui propri canali social. Il francese, come era ampiamente prevedibile, ha battuto gli altri tre compagni di squadra in lizza: Piotr Zielinski, Carlos Augusto ed Henrikh Mkhitaryan.

"Una serie di prestazioni trascinanti e gol decisivi, caricandosi sulle spalle la squadra nei momenti di difficoltà: Tikus è stato protagonista assoluto dell'ottobre nerazzurro, letale in area di rigore e leader del fronte offensivo. Ha aperto il mese sigillando il match interno contro il Parma al rientro dalla sosta per le Nazionali, poi ha realizzato una rete pesantissima a Bologna regalando il pari all'Inter allo scadere del primo tempo, con un meraviglioso colpo di testa all'angolo. Si è scatenato nel finale di gara contro la Fiorentina, in una partita che sembrava stregata, ribaltata grazie alla sua straripante fisicità, alla sua tecnica sopraffina e alla voglia di vincere: sinistro rasoterra in buca d'angolo per pareggiare al 91', rigore procurato al 96' per conquistare altri tre punti. Marcus è stato decisivo anche a Venezia, propiziando la prima autorete dei padroni di casa all'80' per sbloccare una gara piena di difficoltà. Thuram ha messo la firma in un mese ricco di impegni, regalando all'Inter gol e vittorie: ora i tifosi lo hanno scelto come Betsson Sport Player of the Month di ottobre!", si legge su Inter.it.