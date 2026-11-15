L'Inter si prepara a ritrovare Marcus Thuram in vista della trasferta contro l'Atalanta. L'attaccante francese dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni a metà settimana, offrendo a Cristian Chivu un'importante alternativa per il prossimo impegno di campionato. Come riferisce il Corriere dello Sport, le indicazioni sulle condizioni del francese sono incoraggianti. Thuram aveva già rassicurato sul proprio stato fisico all'uscita da San Siro dopo Italia-Francia e il suo programma di recupero dovrebbe consentirgli di riprendere il lavoro collettivo nei prossimi giorni. Intanto, oggi Appiano Gentile resterà chiusa per tutti, compresi gli infortunati, che ieri avevano svolto terapie e sedute individuali. I giocatori ancora impegnati nei rispettivi percorsi di recupero dovrebbero tornare al centro sportivo domani, mentre la ripresa degli allenamenti della squadra è fissata per martedì.

Chivu aspetta i nazionali: attenzione alle condizioni di Zielinski

Con il ritorno al lavoro, Chivu entrerà nel vivo della preparazione della partita di domenica sera contro l'Atalanta, in programma alla New Balance Arena. Il tecnico dovrà inizialmente fare i conti con una rosa ancora incompleta, in attesa del rientro dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Tra i primi attesi ad Appiano Gentile ci sono gli azzurri, reduci dall'ultimo appuntamento di Nations League contro il Belgio, oltre a Petar Sucic, Andy Diouf, Djed Spence e Hakan Calhanoglu. Successivamente torneranno anche Manuel Akanji, Piotr Zielinski e Carlos Augusto. Particolare attenzione sarà riservata alle condizioni del centrocampista polacco, rimasto precauzionalmente fuori dall'ultima partita della sua Nazionale per un fastidio al piede.

Il brasiliano sarà invece chiamato a gestire un rientro più impegnativo rispetto ai compagni. Dopo aver disputato tutti i 90 minuti dell'amichevole persa dal Brasile contro il Giappone per 3-2, dovrà affrontare anche il lungo viaggio di ritorno da Singapore. La priorità di Chivu sarà valutare le condizioni dei singoli e ricomporre gradualmente il gruppo, con particolare attenzione al reparto offensivo. Il previsto recupero di Thuram rappresenta un segnale positivo in vista dell'Atalanta, mentre nei prossimi allenamenti arriveranno indicazioni più precise sulle alternative a disposizione del tecnico.