Ogni ottima prestazione un dubbio, ogni gol un rimpianto. L'Inter ha (davvero) fatto bene a cedere Davide Frattesi? Sicuro non fosse possibile ricavarli una posizione, un ruolo che fosse chiave o semi chiave in questa rosa? Perché il giocatore, (ri)esploso con la maglia della Lazio e della Nazionale, alla Pinetina era fuori dalle idee prima di Simone Inzaghi e poi di Cristian Chivu? Lecite domande assillano i tifosi della Beneamata. Si moltiplicano ad ogni performance di Davide. Come il frutto non colto o l'attimo che fugge senza essere vissuto. Corretto un pizzico di rammarico? Qualcuno dice siano chiacchiere da bar, disamine inopportune. Perché dall'interno si sa e lui non ne fa mistero, sia stato proprio lui, il biondo ragazzo romano, a voler essere ceduto. A voler cercare gloria e spazio in contesti a lui più consoni, sorridenti e soprattutto fiduciari. La Lazio, per esempio. Dove da subito il tecnico Rino Gattuso l'ha schierato titolare, l'ha fatto sentire importante. E lui non ha dovuto fare altro che essere sé stesso, con licenza di fare bene e di poter sbagliare. Dettaglio, quest'ultimo, non da poco. Quattro reti in undici gare con la maglia biancazzurra, dieci goal in trentanove partite con quella azzurra, ultima perla giovedì con la Francia nel suo ex stadio. Dunque, perché lasciare andare via uno cosi?
Frattesi che non giocherà stasera a Bruxelles contro il Belgio per un risentimento muscolare, è in realtà un calciatore atipico. Uno di quelli il cui gioco di squadra deve adattarsi a lui, non il contrario. È un centrocampista offensivo e raro, che sa essere estremamente prezioso o incredibilmente impalpabile. Segna come un attaccante, specie se messo nelle condizioni di agire in un sistema po' anarchico ed improvvisatorio. È un incursore che buca gli spazi, sa farsi trovare dove gli avversari non lo vedono e non lo prevedono. Il modus di Davide esplode in un calcio molto istintivo e poco ragionato, molto verticale e poco geometrico. Nell'Inter di Inzaghi e del primo Chivu, attesa-possesso palla- palleggio, non trovava il suo assetto. Non si trovava a proprio agio. E nemmeno troppo in sintonia con i compagni che lo cercavano per uno scambio, uno scarico di gioco. Non solo per un guizzo finale, un fulmine a cielo sereno. Il suo football non era previsto (o troppo compreso) nello spartito. A Milano in tre stagioni Frattesi ha collezionato 122 presenze e 15 reti. Quasi tutte pesanti, alcune indimenticabili come quelle contro Bayern e Barcellona, quasi tutte entrando a partita in corso. Solo 18 volte ha giocato in campionato dal primo minuto, sovente restando fuori dal gioco. Dando l'idea di non poter ambire ad una inamovibilità da titolare. Davide, croce e delizia.
Ventisette anni, è stato ceduto alla corte di Claudio Lotito per 5 milioni (prestito oneroso) più 2 al raggiungimento della ventesima presenza in serie A e 7,5 milioni per il riscatto a titolo definitivo. A cui si sommano 500 mila euro se la Lazio dovesse arrivare tra le prime dieci, con diritto nerazzurro al 50% della plusvalenza su eventuale rivendita. Quindici milioni complessivi, insomma, per l'uomo di punta dell'attuale capolista. Il tema è pero' sulle potenzialità tecniche, non sulla questione economica. Forse è questo a mettere un po' tutti d'accordo, giocatore tifosi ed Inter compresa. Con il senno di poi tutti sono fenomeni, ma forse l'uomo del gol che pesa e del cancello giallo da cavalcare a braccia alzate meritava e merita qualche riflessione aggiuntiva.
Giulio Peroni / Twitter: @peroni_giulio
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