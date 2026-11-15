Nel corso di un recente intervento sul proprio canale YouTube, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha svelato un retroscena in merito ad un possibile addio di Pio Esposito all'Inter nelle scorse sessioni di mercato, menzionando come l'ex Spezia sia stato preso fortemente in considerazione da una squadra di Premier League: "Il calciatore campano non è mai stato vicino a lasciare Milano perché è intoccabile, ma il Newcastle è stata la squadra estera che con più forza era pronta ad arrivare e spendere tanti soldi, ma vermanente tanti. Aveva preso Woltemade mettendo sul tavolo 75-80 milioni. Diciamo che con cifre superiori ai 50 milioni il Newcastle aveva fatto delle riflessioni sul classe 2005, ma diciamo che poi si è scelto da parte dell'Inter di non prendere in considerazione nessuna offerta per Pio e gli hanno rinnovato il contratto. Giocatore intoccabile, Esposito considera l'Inter casa sua e non c'è mai stata possibilità reale. Si era parlato di Arsenal ma non si è mai mosso: la squadra che ci aveva pensato era quella bianconera".