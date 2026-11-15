Il c.t. Roberto Mancini ha ufficialmente scelto gli uomini che prenderanno parte alla sfida di stasera contro il Belgio, ultimo avversario dell'Italia in occasione del girone A di Nations League. Tra le sorprese spicca Sebastiano Esposito, finito nell'occhio del ciclone per i rigore sbagliato contro la Francia ed escluso dai convocati. Presenti gli interisti Bastoni, Dimarco, Barella e Pio Esposito.
Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.
Difensori: Kayode, Scalvini, Ahanor, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi.
Centrocampisti: Tonali, Fagioli, Doumbia, Pisilli, Romano, Barella.
Attaccanti: Cisse, Liberali, Pio Esposito, Scamacca, Vergara, Koleosho.
Sezione: Focus / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 10:22
Autore: Carlo Alberto Gamba
Autore: Carlo Alberto Gamba
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