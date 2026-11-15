Stasera, all'Opus Arena di Osijek, Slaven Bilic, ct della nazionale croata, riabbraccerà Ivan Perisic, recuperato per l'ultima partita dell'anno dei Vatreni, avversari della Repubblica Ceca in Nations League. "Gli attaccanti devono segnare, e Perisic rappresenta una minaccia in più per gli avversari, quindi è fantastico che sia tornato - ha ammesso l'ex tecnico del West Ham in conferenza stampa -. Abbiamo anche altri giocatori che hanno il fiuto del gol: penso a Baturina e Petar Sučić... Matanović ha messo molta energia nella partita contro l'Inghilterra, ha giocato bene pur non avendo fatto gol. Budimir ha avuto qualche occasione, è un peccato che non abbia segnato, ma legge il gioco in modo eccellente. Certo, è naturale che da loro ci si aspetti che segnino".