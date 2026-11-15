Federico Dimarco si candida per una maglia da titolare nella sfida decisiva contro il Belgio. Dopo aver contribuito alla vittoria sulla Francia con l'assist per il gol di Davide Frattesi, l'esterno dell'Inter potrebbe ritrovare un posto nell'undici iniziale di Roberto Mancini. Resta da capire in quale posizione, perché il commissario tecnico sta valutando diverse soluzioni in vista dell'appuntamento di Nations League. Come riferisce Tuttosport, molto dipenderà dalle condizioni di Riccardo Calafiori, non ancora al meglio e atteso da una valutazione nell'ultima rifinitura. Se il difensore dell'Arsenal dovesse offrire sufficienti garanzie, l'ipotesi più probabile sarebbe quella di schierare Dimarco come esterno offensivo sinistro nel 4-3-3, riproponendo la soluzione adottata nella parte finale della gara contro la Francia. In caso contrario, il nerazzurro potrebbe arretrare sulla linea difensiva, occupando il ruolo di terzino sinistro. Le alternative sarebbero Palestra e Ahanor, ma l'impressione è che Mancini voglia comunque trovare spazio per Dimarco dal primo minuto.

Dimarco cerca continuità anche in Nazionale: l'ultima da titolare risale a marzo

Per l'esterno milanese sarebbe un ritorno importante. La sua ultima presenza da titolare con l'Italia risale infatti al 31 marzo, nella partita di Zenica, quando l'allora commissario tecnico Gennaro Gattuso lo sostituì al termine dei tempi regolamentari. Un problema al ginocchio gli ha successivamente impedito di partecipare alla prima fase del nuovo corso azzurro, costringendolo a saltare le prime quattro gare di Nations League. Anche all'Inter il suo avvio di stagione è stato condizionato dalla ricerca della migliore condizione. Dimarco ha partecipato a tutte le ultime nove partite prima della sosta, sei da titolare e tre entrando dalla panchina, senza però ritrovare immediatamente la continuità della passata stagione. Numeri ben lontani da quelli dell'ultimo campionato, chiuso con sette gol e 18 assist, rendimento che gli è valso il riconoscimento di miglior giocatore della Serie A. L'assist contro la Francia rappresenta comunque un segnale incoraggiante. Con la maglia azzurra, Dimarco è arrivato a 39 presenze, tre reti e 11 passaggi vincenti, confermandosi una risorsa preziosa anche per Mancini.