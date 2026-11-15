Durissima critica di Romario dopo il ko del Brasile di Carlos Augusto in amichevole contro il Giappone. L'ex calciatore ha fortemente criticato Ancelotti, intimandone l'addio: "Ancelotti, è finita! Prendi le tue cose e vattene! Nessuno mette in discussione la tua storia. Sei uno dei più grandi allenatori che il calcio mondiale abbia mai visto, ma questo lo hai dimostrato nei club. Con la nazionale brasiliana, finora, non hai dimostrato di essere all'altezza. Non ne possiamo più!"

Sezione: News / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 18:56
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione