Durissima critica di Romario dopo il ko del Brasile di Carlos Augusto in amichevole contro il Giappone. L'ex calciatore ha fortemente criticato Ancelotti, intimandone l'addio: "Ancelotti, è finita! Prendi le tue cose e vattene! Nessuno mette in discussione la tua storia. Sei uno dei più grandi allenatori che il calcio mondiale abbia mai visto, ma questo lo hai dimostrato nei club. Con la nazionale brasiliana, finora, non hai dimostrato di essere all'altezza. Non ne possiamo più!"