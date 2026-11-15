L'interesse della Juventus per Hakan Calhanoglu non nasce oggi. I primi contatti esplorativi risalirebbero infatti allo scorso gennaio, quando la dirigenza bianconera guidata da Damien Comolli aveva cercato di capire quali fossero le intenzioni del centrocampista dell'Inter in vista di un possibile affondo estivo. Un sondaggio rimasto senza sviluppi concreti, ma che conferma come il turco sia da tempo nei radar del club torinese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus continua a seguire la situazione contrattuale del giocatore, in scadenza a giugno 2027. Nel frattempo, però, l'Inter mantiene la priorità nelle preferenze di Calhanoglu, che avrebbe comunicato alla società la propria volontà di proseguire l'esperienza in nerazzurro. Una posizione che tiene aperta la strada al rinnovo, nonostante una trattativa ancora lontana dalla conclusione. Sullo sfondo restano anche gli interessamenti di Galatasaray, Fenerbahce, alcuni club arabi e, in maniera più indiretta, del Como.

Calhanoglu vuole restare, ma l'ingaggio complica la trattativa

Il principale ostacolo alla permanenza riguarda le condizioni economiche del nuovo accordo. Calhanoglu percepisce attualmente circa 6,5 milioni di euro a stagione, una cifra che l'Inter non sarebbe intenzionata a confermare fino al 2029. La proprietà punta infatti a contenere il monte ingaggi e a proseguire il processo di ringiovanimento della rosa. Due esigenze che rendono particolarmente delicata la posizione del centrocampista, destinato a compiere 33 anni il prossimo febbraio. Il turco, dal canto suo, ritiene di poter garantire ancora un contributo importante alla squadra di Cristian Chivu e non vorrebbe rinunciare a una parte significativa del proprio stipendio. Come sottolinea il quotidiano, nelle valutazioni del club potrebbe quindi prendere forma una proposta leggermente inferiore all'attuale ingaggio, nel tentativo di avvicinare le rispettive posizioni. Giuseppe Marotta e Dario Baccin confidano nella possibilità di raggiungere un'intesa e intendono intensificare i contatti con l'entourage del giocatore. La volontà comune di proseguire il rapporto rappresenta una base favorevole, ma servirà un compromesso sulle cifre e sulla durata del contratto.

Juventus alla finestra: l'eventuale affondo dipende anche dalla Champions

L'incertezza sul rinnovo continua ad alimentare l'interesse della Juventus, che vede in Calhanoglu un possibile rinforzo per il centrocampo di Luciano Spalletti. Prima di valutare concretamente un'operazione, tuttavia, i bianconeri dovranno fare i conti con le proprie disponibilità economiche. Un eventuale ritorno in Champions League permetterebbe al club di sostenere un investimento importante anche sul piano dell'ingaggio. La mancata qualificazione alla massima competizione europea aveva già condizionato alcune strategie di mercato, tra cui quella relativa a Bernardo Silva, operazione sfumata dopo il mancato accesso alla Champions. Per questo, al momento, la Juventus non sarebbe nelle condizioni di avanzare una proposta economica concreta a Calhanoglu. Il club resta comunque attento agli sviluppi, consapevole che un eventuale mancato accordo con l'Inter potrebbe aprire nuovi scenari