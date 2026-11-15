Nel corso di una recente intervista concessa a Libero, l'ex calciatore Francesco Graziani detto "Ciccio" ha elogiato lo straordinario momento di forma vissuto da Pio Esposito, sulla bocca di tutti dopo la grande prestazione dell'attaccante dell'Inter contro la Francia: "Esposito mi somiglia? Il fiuto del gol magari è lo stesso ma è un centravanti diverso, fa salire la squadra giocando anche spalle alla porta. E fa gol. Ma io svariavo sul fronte dell’attacco. È il Padre Pio della nazionale. Mi ricorda il primo Toni: un perno là davanti che fa sportellate e segna a valanga. Contro la Francia mi ha stupito il suo guizzo sul primo gol. Ciò che mi piace di lui è la sua capacità di fare a sportellate contro difensori che fanno paura. Il ragazzo ha carattere. Nell’Inter gioca con Lautaro Martinez, dal quale può imparare molto. Dove può migliorare? Nel dialogo con il pallone".