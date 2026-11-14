Gianni De Biasi si è soffermato sulla crescita della Nazionale e l'ha fatto a Rai Radio 1. Le sue parole: "Io credo che l'Italia sia in buone mani con Mancini. Riuscirà a trovare anche col Belgio la soluzione migliore, così come ha fatto l'altra sera contro la Francia, dove abbiamo visto una squadra orgogliosa, buoni ragazzi, di qualità e anche con una buona prospettiva di andare avanti nel tempo, perché ci sono molti giovani e questa è la cosa più importante. Abbiamo vinto contro una grande squadra, aveva qualche assenza importante, però credo che non sminuisca il nostro valore".

Sezione: News / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 22:42 / Fonte: TMW
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione