Gianni De Biasi si è soffermato sulla crescita della Nazionale e l'ha fatto a Rai Radio 1. Le sue parole: "Io credo che l'Italia sia in buone mani con Mancini. Riuscirà a trovare anche col Belgio la soluzione migliore, così come ha fatto l'altra sera contro la Francia, dove abbiamo visto una squadra orgogliosa, buoni ragazzi, di qualità e anche con una buona prospettiva di andare avanti nel tempo, perché ci sono molti giovani e questa è la cosa più importante. Abbiamo vinto contro una grande squadra, aveva qualche assenza importante, però credo che non sminuisca il nostro valore".