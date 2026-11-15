C'è un'Inter doppio formato? Sicuramente presto per dirlo, anche se i numeri non mentono mai e ci raccontano di un'Inter straripante a San Siro. Il bottino pieno dei nerazzurri in casa è indiscutibile: sei su sei e diciotto punti conquistati. In trasferta le cose non vanno nella stessa direzione, registrando i 10 punti conquistati dall'Inter in cinque gare fuori casa. Meglio dei nerazzurri fuori casa hanno fatto Lazio, Como, Bologna, Milan e Roma. A Bergamo, dunque, ci si aspetta l'inversione di questo trend.

Sezione: Stats / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 18:42
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione