C'è un'Inter doppio formato? Sicuramente presto per dirlo, anche se i numeri non mentono mai e ci raccontano di un'Inter straripante a San Siro. Il bottino pieno dei nerazzurri in casa è indiscutibile: sei su sei e diciotto punti conquistati. In trasferta le cose non vanno nella stessa direzione, registrando i 10 punti conquistati dall'Inter in cinque gare fuori casa. Meglio dei nerazzurri fuori casa hanno fatto Lazio, Como, Bologna, Milan e Roma. A Bergamo, dunque, ci si aspetta l'inversione di questo trend.