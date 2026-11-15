Questa sera la Francia ha una missione: riscattare il ko contro l'Italia nella sfida che i galletti giocheranno contro la Turchia. Secondo quanto riferisce Telefoot, in ottica probabile formazione, dovrebbe esserci dal 1' Diouf, nelle vesti di terzino destro. La difesa è completata da Jacquet, Konaté e Truffert terzino sinistro. A centrocampo in regia Da Cunha, affiancato da Camavinga e Zaire-Emery. In attacco rientra Mbappé, che sarà coadiuvato da Barcola e Olise.