Questa sera la Francia ha una missione: riscattare il ko contro l'Italia nella sfida che i galletti giocheranno contro la Turchia. Secondo quanto riferisce Telefoot, in ottica probabile formazione, dovrebbe esserci dal 1' Diouf, nelle vesti di terzino destro. La difesa è completata da Jacquet, Konaté e Truffert terzino sinistro. A centrocampo in regia Da Cunha, affiancato da Camavinga e Zaire-Emery. In attacco rientra Mbappé, che sarà coadiuvato da Barcola e Olise.

Sezione: Focus / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 14:25
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione