Brasile, Italia, Cina. Empoli, Frosinone, Brescia, Cesena, Genova, Milano, Cina. A guardare la carriera di Eder Citadin Martins, viene il dubbio che abbia passato più tempo a fare le valigie che ad allenarsi. E invece si allenava eccome. Correva, segnava e, soprattutto, aveva un talento particolare: farsi trovare al posto giusto nel momento giusto.

Il 15 novembre 1986 nasceva Eder. Oggi compie quarant'anni. E questa è la storia di uno che, quando arrivava il suo momento, difficilmente si faceva pregare.

Eder nasce in Brasile, a Lauro Müller, ma calcisticamente cresce in Italia. Arriva all'Empoli, poi comincia a girare: Frosinone, Brescia, Cesena, Sampdoria. Praticamente un corso accelerato di geografia italiana. A Genova diventa uno degli attaccanti più interessanti della Serie A. Corre, dribbla, segna. E soprattutto conosce un giovane argentino di nome Mauro Icardi. I due giocano insieme, poi si separano. Ma nel gennaio 2016 il destino decide di organizzare una rimpatriata. L'Inter compra Eder dalla Sampdoria. Roberto Mancini lo vuole per rinforzare l'attacco. Icardi ritrova il vecchio compagno.

E la Gazzetta si inventa pure un titolo eccentrico: “Iniezione elettronica. Eder più Icardi”. Una battuta talmente elaborata che merita di essere ricordata. L'inizio in nerazzurro non è dei più facili. Il primo gol arriva il 23 aprile contro l'Udinese. Minuto novantacinque, rete del tre a uno. Ma il vero capolavoro arriva qualche settimana dopo. Europei 2016. Italia-Svezia. Ottantotto minuti di fatica, poche occasioni, Ibrahimovic dall'altra parte e la sensazione che lo zero a zero sia ormai inevitabile. Poi Eder prende il pallone. Parte da sinistra, converge, salta i difensori e calcia. Un destro a giro, preciso, nell'angolo basso. Gol.

L'Italia vince uno a zero, vola agli ottavi e scopre che per risolvere una partita complicatissima basta un brasiliano con passaporto italiano e un'ottima mira. E se con l'Italia basta un gol, con l'Inter, qualche mese dopo, decide di raddoppiare. 8 dicembre 2016, San Siro. Europa League: arriva lo Sparta Praga. Eder sblocca la partita nel primo tempo, ma i cechi pareggiano nella ripresa. Sembra una di quelle serate in cui tutto si complica. Ma al novantesimo, quando ormai tutti pensano al fischio finale, Eder trova il gol del due a uno. Doppietta per l’attaccante italo-brasiliano e vittoria. E un'altra dimostrazione che il ragazzo ha un certo rapporto con i minuti finali.

Eder continua poi a fare il suo mestiere. Non sempre titolare, spesso decisivo. Segna a Chievo, Pescara, Empoli, Sassuolo e Lazio. Mette a segno una doppietta contro l'Udinese, trova il pareggio contro il Torino e nel febbraio 2018 colpisce anche il Bologna, aiutando l'Inter a interrompere una lunga serie senza vittorie. Insomma, non era necessariamente quello che cominciava la partita. Ma spesso era quello che contribuiva a sistemarla. Nell'estate 2018 saluta Milano e parte per la Cina. Un altro viaggio, un altro campionato, un'altra avventura.

Oggi Eder compie quarant'anni: la sua è una carriera in cui ha fatto parecchia strada. E soprattutto ha segnato gol che hanno fatto parecchia strada nella memoria dei tifosi. Contro la Svezia all'ottantottesimo. Contro lo Sparta Praga al novantesimo. Perché aveva un talento particolare: arrivare quando gli altri cominciavano a guardare l'orologio. E quando il tempo stava per finire, lui trovava sempre il modo di farsene regalare un altro po'.